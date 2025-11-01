Valanga in Alto Adige, morti 3 escursionisti tedeschi

Una valanga si è staccata in Alto Adige nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, coinvolgendo un gruppo di cinque scialpinisti di nazionalità tedesca. Al momento, secondo quanto riferisce il soccorso alpino, si registrano tre vittime. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, coordinate dalla stazione del soccorso alpino di Solda con il supporto delle stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei vigili del fuoco a valle. Le vittime sono due uomini e una donna, travolti dalla slavina mentre stavano salendo lungo un canalino nella parete nord con picozza e ramponi. L’allarme è scattato verso le 15:50 e immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca: per i tre però non c’è stato nulla da fare e i loro corpi sono stati subito riportati a valle. Le altre due persone che facevano parte del gruppo sono ferite ma non sono stati forniti altri dettagli sulle loro condizioni.