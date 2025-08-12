Accesso Archivi

Alto Adige, padre e figlio morti dopo essere precipitati da 2.600 metri

La tragedia in val Passiria: le vittime di 67 e 25 anni

Padre e figlio sono morti in val Passiria in Alto Adige dopo essere precipitati durante un’escursione in montagna ieri da quota 2.600 metri. L’allarme era stato lanciato in serata per il mancato rientro a casa a casa. Le vittime, rispettivamente di 67 e 25 anni, sono entrambe di San Maritino in Passiria. Il ritrovamento dei corpi è avvenuto questa mattina durante le ricerche congiunte effettuate da carabinieri, guardia di finanza e soccorso alpino. La tragedia è avvenuta sotto il bivacco Pixner.

