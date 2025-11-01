Torre del Greco, suv invade la carreggiata e si schianta con una volante: morto un poliziotto

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. L’uomo era su un’auto di servizio che si è scontrata con un’altra vettura. Ferito anche un altro agente: ha riportato lesioni agli organi interni ma non è in pericolo di vita.

Cosa è successo a Torre del Greco

Scarpati, assistente capo coordinatore, lascia una moglie e tre figli. Secondo quanto ricostruito, la volante della polizia sarebbe stata colpita da un suv che ha invaso la carreggiata. L’agente sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto e avrebbe compiuto un volo di 10 metri. Il mezzo non si sarebbe fermato e il conducente risulta essere irreperibile. Gli investigatori hanno però identificato quattro soggetti che viaggiavano a bordo del fuoristrada, tra questi alcuni minorenni.

Mattarella: “Profondamente rattristato”

“Ho appreso la notizia dell’incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio“, ha detto Sergio Mattarella nel telegramma inviato al capo della polizia Vittorio Pisani. “All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione”.

Piantedosi: “Addolorato per la morte del poliziotto”

“La morte di un agente della polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “A nome mio personale e del governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all’intera polizia di Stato. Seguo con apprensione le condizioni del secondo poliziotto gravemente ferito. Questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano”.

Il cordoglio del capo della polizia Vittorio Pisani

Il capo della polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani esprime il più profondo cordoglio alla famiglia dell’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati che ha perso la vita stanotte durante il servizio. “La sua dedizione e il suo sacrificio sono e saranno sempre un esempio per tutti noi. Ai suoi cari l’affetto e la vicinanza di tutte le donne e degli uomini della grande famiglia della polizia di Stato”. Pisani – si legge in una nota – segue con apprensione le condizioni di salute dell’altro poliziotto rimasto ferito.