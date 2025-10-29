Blitz antidroga a San Severo: 12 misure cautelari

I carabinieri di Foggia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 12 persone residenti nell’area di San Severo. Sette sono finite in carcere, quattro ai domiciliari, mentre a una è stato imposto l’obbligo di firma. Gli indagati hanno un’età compresa tra 21 e 46 anni.

L’indagine, avviata nel novembre 2023 e conclusa a marzo 2024, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotta dalla Compagnia Carabinieri di San Severo.

I militari dell’Arma, partendo dal sequestro di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale da un acquirente del posto, sono riusciti a individuare un box prefabbricato destinato al deposito e alla vendita di cocaina, hashish e marijuana. Il box, adibito a vera e propria base di spaccio, era dotato di un impianto di videosorveglianza perimetrale, che permetteva di avere contezza di cosa accadesse all’esterno, compreso quindi l’arrivo dei clienti e delle forze dell’ordine. La vendita, solitamente concordata telefonicamente con gli acquirenti, continuava a tutte le ore del giorno.