Vittorio Feltri aggredito per strada a Milano: “Ho reagito con un pugno”

Vittorio Feltri, giornalista e consigliere regionale della Lombardia, ha raccontato a ‘Fuori dal coro’ (Rete4) di essere stato vittima di un tentativo di aggressione sotto casa sua a Milano. “Mi sarà capitato 20-30 giorni fa al massimo – ha detto – sono uscito di casa mia, io che per fortuna ho la scorta, e mi sono trovato davanti due individui con la faccia da delinquenti. Uno ha provato a spruzzarmi sul viso un liquido e siccome non ho un bel carattere ho reagito: gli ho sferrato un cazzotto mostruoso col sinistro, perché nel destro avevo il bastone, l’ho beccato in pieno e l’ho fatto barcollare”. Poi, ha concluso, “è giunta una macchina e i carabinieri mi hanno portato via. Ma vi sembra normale che accada una cosa del genere, in pieno giorno, la mattina alle 10?”.

Recentemente Vittorio Feltri è stato aggredito da due immigrati che hanno provato a spruzzargli in faccia sostanze urticanti ma lui si è difeso!#Fuoridalcoro pic.twitter.com/HuP7XVIifs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 26, 2025