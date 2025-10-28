Roma, al via la demolizione di una villa abusiva del clan Sinti al Casilino

Sono in corso a Roma le operazioni preliminari per l’inizio della demolizione di una sontuosa villa abusiva appartenente alla famiglia di origine Sinti dei Komarov, in via Arzachena 32, nella zona di Finocchio. Il manufatto era diventato una centrale di spaccio di droga. Alcuni appartenenti alla famiglia Komarov erano stati coinvolti nell’omicidio di Alexandru Ivan, il ragazzino di 14 anni ucciso a colpi di pistola nel comune di Monte Compatri, la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2024. Secondo quanto apprende LaPresse, sulla costruzione abusiva pendeva un’ordinanza di demolizione dal 2001, anno in cui il manufatto era stato edificato abusivamente. La determina di demolizione è stata emessa dal VI municipio Torri il cui iter amministrativo è stato portato a termine dal presidente Nicola Franco, che a LaPresse ha detto: “Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione delle ville abusive site in Rocca Cencia, periferia est della Capitale. Ringrazio i Vigili del Fuoco per aver messo a disposizione i loro mezzi, evitando così di far gravare quest’operazione sulle tasche dei cittadini. Per 15 anni non sono state fatte demolizioni d’alcun tipo, mentre nell’ultimo anno siamo arrivati, con quest’ultima, alla terza attività di demolizione. Segno che da quando ci siamo noi a governare, su questi territori non avranno vita facile coloro i quali vivono di illeciti e illegalità”. Sul posto sono presenti la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la polizia Locale di Roma Capitale, i Vigili del Fuoco con le ruspe, l’Ama, l’Ares 118, l’Acea, la Asl con il servizio veterinario e il personale di Roma Capitale con il Gabinetto del Sindaco.