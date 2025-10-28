Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter investe e uccide un 81enne in carrozzina

L’anziano avrebbe avuto un malore e avrebbe sbandato nella corsia opposta della carreggiata, impattando contro l’auto del calciatore. Annullata conferenza stampa Chivu

Tragico incidente stradale questa mattina, martedì, alle 9:43, in via Bergamo a Fenegrò in provincia di Como: un uomo di 81 anni, in carrozzina elettrica, è stato investito all’interno del centro abitato da un’automobile. Il veicolo era guidato dal secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, 27 anni. L’estremo difensore non ha riportato ferite e non è ospedalizzato. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu che non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto dell’anziano.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica nella carreggiata opposta a quella in cui transitava Martinez, quando sarebbe stato colpito da un malore e avrebbe sbandato, impattando fatalmente contro l’auto del giocatore nerazzurro.

Annullata conferenza Chivu prima di Inter-Fiorentina

A seguito dell’incidente, è stata annullata la conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter, Christian Chivu, alla vigilia del match tra Inter e Fiorentina valido per il turno infrasettimanale di Serie A. Lo apprende LaPresse.