Terremoto Avellino, scuole chiuse domani anche a Benevento. Sciame sismico nei Campi Flegrei

Non solo il terremoto ad Avellino, la terra continua a tremare in Campania. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalla notte, alle ore 00.51, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Sono stati rilevati in via preliminare 29 terremoti con una magnitudo massima di 3.1.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri dell’Amministrazione comunale di Pozzuoli: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. L’Amministrazione Comunale insieme con la Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.

Il terremoto di magnitudo 4 a Montefredane (Avellino)

Ieri sera una forte scossa di terremoto si è verificata in provincia di Avellino, avvertita anche a Napoli e Salerno. L’Ingv ha registrato una magnitudo 4 con epicentro a 1 chilometro di distanza da Montefredane (AV) a una profondità di 14.1 chilometri. Il sisma non ha provocato danni a persone o cose, secondo quanto riferito dalla Protezione civile ma ha spaventato molto la popolazione.

“É andata bene perché la scossa era lieve, Non so cosa sarebbe successo se la scossa fosse stata di maggiore intensità, non so se saremmo stati in grado di fronteggiare la situazione”, ha dichiarato questa mattina a LaPresse il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino. Una seconda scossa, di magnitudo 2.1 è stata registrata nella notte. “La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto – racconta – vi è stata una perfetta sinergia istituzionale, la Misericordia di Avellino è arrivata e ha montato una tenda”. “Molti miei concittadini hanno trascorso la notte in auto, con le coperte e i motori accesi perch fa freddo – afferma – Ho rassicurato tutti e le verifiche andranno avanti senza sosta”. Il sindaco ha trascorso la notte al Comune, dove il Coc è rimasto aperto e ha lavorato incessantemente. Nella giornata di oggi saranno effettuati sopralluoghi per verificare se vi siano state lesioni causate dal sisma.

Domani scuole chiuse

Per domani le scuole resteranno chiuse ad Avellino e provincia, ma non solo: anche a Benevento. “Domani ho deciso, dopo il parere dei miei dirigenti e tecnici, di chiudere le scuole della città e gli uffici pubblici di mia competenza. Dopo il susseguirsi delle scosse telluriche, che hanno creato apprensione nella popolazione , la misura è un atto dovuto. Intanto ho dato indicazione di continuare le verifiche nei vari istituti”. Lo annuncia con un post su Facebook Clemente Mastella, sindaco di Benevento.