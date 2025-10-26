Tempio Pausania, auto precipita da un ponte: morto 25enne. Tra i soccorritori il padre

Tragedia nella notte alla periferia di Tempio Pausania, in Gallura (Sardegna): una Bmw con a bordo cinque ragazzi diretti a una festa di laurea è precipitata giù da un ponte, provocando la morte del 25enne Omar Masia. Tra i soccorritori che si sono occupati dell’incidente anche il padre del ragazzo, Massimiliano, uno dei vigili del fuoco in servizio nel distaccamento locale. Senza sapere che si trattasse del figlio, l’uomo è intervenuto per prestare i primi soccorsi ed è stato lui stesso a scoprire chi era la vittima. La tragedia è avvenuta lungo la strada Baldu-L’Agnata.

Gravi gli altri quattro giovani sull’auto

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava a bordo dell’auto insieme ad altri quattro amici, diretti a una festa di laurea in una casa privata. Per cause ancora in corso di accertamento, forse legate alla velocità, l’auto ha sbandato, è uscita di strada ed è precipitata dal ponte. Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri. Gli altri occupanti del veicolo hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.