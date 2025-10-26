Catania, “Se voglio ti vengo a scannare”: 45enne arrestato per stalking nei confronti dell’ex compagna

“Non uscire più di casa, questa volta butto giù la porta e ti macino la testa”. E ancora: “Se ti voglio prendere e scannare lo faccio dove voglio io“. Sono solo alcune delle gravissime minacce, rivolte all’ex convivente, per le quali un 45enne di Catania è stato arrestato per atti persecutori dalla Polizia di Stato. L’uomo perseguitava la vittima dall’inizio dell’anno, quando la vittima aveva deciso di mettere fine al rapporto tra i due, caratterizzato da un atteggiamento morboso e da una gelosia ossessiva. Al culmine dell’ultimo episodio, in cui il 45enne è arrivato a minacciarla anche di morte, la donna, stanca di subire soprusi e vessazioni, la donna si è rivolta al Commissariato ‘Borgo Ognina’ per denunciare l’ex compagno. Il 45enne era già stato oggetto della misura dell’ammonimento.

Le minacce denunciate

Ai poliziotti la donna ha raccontato dei diversi episodi in cui sarebbe stata minacciata dall’ex, anche per futili motivi, dopo aver pubblicato foto o contenuti sui canali social. Infatti, sembrerebbe che l’uomo monitorasse costantemente i profili social della donna, intimandole più volte di eliminare immediatamente i contenuti condivisi con gli altri utenti. Inoltre, l’uomo in almeno un’occasione sarebbe anche passato alle mani, colpendo ripetutamente l’ex compagna alla schiena alla presenza della loro figlia minorenne, dopo aver staccato i cavi del contatore elettrico di casa.

Il 45enne era già stato oggetto della misura dell’ammonimento

Nonostante il provvedimento dell’Ammonimento e le misure cautelari disposte a suo carico, l’uomo non si sarebbe rassegnato ed avrebbe continuato a tormentare la donna nel tentativo di convincerla a riallacciare la relazione. L’ultimo contatto sarebbe avvenuto pochi giorni prima, quando il 45enne avrebbe contattato telefonicamente l’ex per minacciarla di morte. La vittima ha riferito ai poliziotti le parole utilizzate dall’uomo: “Se ti voglio prendere e scannare lo faccio dove voglio io… questa volta vengo a casa butto giù la porta e ti macino la testa. Ti macino tutta, non uscire più di casa”. Terrorizzata dalle gravi minacce, la donna ha contattato i poliziotti del Commissariato ‘Borgo Ognina’ che, ravvisando un serio e concreto pericolo per l’incolumità della vittima, sono immediatamente intervenuti per rassicurarla e per metterla in sicurezza. Scattate le ricerche dell’uomo, i poliziotti del Commissariato sono riusciti in poco tempo ad individuarlo nel quartiere Picanello, proprio nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna. Il 45enne è stato bloccato e arrestato per atti persecutori. È stato ora condotto in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.