Standing ovation dei magistrati per Sigfrido Ranucci: “Fedina pulita”

Il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è stato accolto da una lunga standing ovation durante l’assemblea generale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). “Credo sia il più lungo applauso dedicato a un plurindagato da parte dei magistrati, viste le 220 e passa querele. Però ho la fedina penale pulita”, ha dichiarato ironicamente Ranucci, riferendosi alle numerose denunce ricevute nel corso della sua carriera giornalistica. Durante il suo intervento, il conduttore Rai — recentemente vittima di un attentato — ha ribadito la sua contrarietà alla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, sostenendo che una riforma di questo tipo potrebbe indebolire l’indipendenza della magistratura. L’applauso dei magistrati ha rappresentato un forte segnale di solidarietà nei confronti del giornalista, simbolo del giornalismo d’inchiesta e della libertà di stampa in Italia.