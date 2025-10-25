Roma, turista giapponese cade dal muro del Pantheon: muore dopo un volo di 7 metri

Tragedia nel centro storico di Roma, dove un turista giapponese di 70 anni è morto nella serata di venerdì 24 ottobre dopo una caduta di circa sette metri dal muro perimetrale del Pantheon. L’allarme è scattato intorno alle 21:50, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la segnalazione e ha inviato una squadra sul posto, in via della Palombella, nel cuore della Capitale.

Inutili i soccorsi: constatato il decesso sul posto

Il personale dei Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118, ha forzato il cancello d’ingresso dell’area esterna del Pantheon per raggiungere l’uomo e tentare di soccorrerlo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il turista non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Presenti anche le forze dell’ordine e la Polizia di Roma Capitale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.