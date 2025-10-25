Libertà stampa, Landini: "Solidarietà a Ranucci, sbagliato tagliare giornalismo inchiesta"

“Abbiamo invitato Sigfrido Ranucci, che interverrà, perché non solo vogliamo esprimere solidarietà a Sigfrido Ranucci, ma siccome la RAI è un servizio pubblico e tutti noi paghiamo le tasse, pensiamo che sia totalmente sbagliato tagliare il giornalismo d’inchiesta, come è stato fatto, sia totalmente sbagliato limitare di fatto la libertà di stampa”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine della manifestazione nazionale a Roma ‘Democrazia al lavoro’. “Proprio perché siamo di fronte a un attacco alla libertà di stampa, alla libertà di lavorare con diritti, all’attacco alla magistratura fino a cambiare la nostra costituzione, non è un caso che la nostra manifestazione l’abbiamo chiamata ‘Democrazia al lavoro’, perché pensiamo ci sia una crisi della democrazia e la democrazia la si difende praticandola ed estendendo i diritti fondamentali sanciti dalla nostra costituzione”, conclude.