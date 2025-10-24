Pamela Genini, oggi i funerali della 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin

Questa mattina, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Strozza (Bergamo), si tengono i funerali di Pamela Genini. La 29enne, modella e imprenditrice, è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin la sera del 14 ottobre nella sua abitazione a Milano. Fuori dalla parrocchia una panchina rossa ricoperta di fiori e le foto di Pamela, accanto a una preghiera tratta da un testo di Sant’Agostino: “La morte non è niente. Sono solo passato dall’altra parte, come fossi nascosto nella stanza accanto. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace”. L’inizio della cerimonia è previsto per le 10.30. Presenti anche la madre e il fratello della 29enne.

Gianluca Soncin ha ucciso Pamela Genini con 24 coltellate

Genini è stata uccisa con 24 coltellate a collo, dorso, braccia, torace e mani nel suo appartamento di via Iglesias 33, quartiere Gorla. Soncin, 52 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato dal legame affettivo con la vittima, la crudeltà, i futili motivi, ma soprattutto la premeditazione per essersi recato nella casa della vittima.

I funerali di Pamela Genini a Strozza, Bergamo, 24 ottobre 2025 (Foto Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

Gip: “Soncin aveva pianificato la spedizione”

Soncin ha messo in atto una “spedizione“ a casa di Pamela Genini e ha deciso di ucciderla “almeno una settimana prima” quando si è procurato il “duplicato delle chiavi” dell’abitazione della 29enne bergamasca. Lo scrive il gip di Milano, Tommaso Perna, nelle 13 pagine di ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 52enne. Il giudice ha ritenuto sussistenti tutte le aggravanti contestate all’omicidio – premeditazione, legame affettivo, atti persecutori, futili motivi e crudeltà – dalla pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mannella.

La “decisione di uccidere” infatti non sarebbe “maturata” il giorno stesso per via della “intenzione di interrompere la relazione” di Genini o durante un “litigio” di coppia. Quando l’uomo ha fatto irruzione dentro casa, con il coltello serramanico che si era portato appresso, e ha realizzato che era “impossibile” riallacciare il rapporto è tornato al “piano originario” di “toglierle la vita”. “Ben prima” di entrare nell’appartamento Soncini aveva maturato il suo proposito, tradotto dal giudice con le parole “o con me o con nessun altro”. Una motivazione talmente “futile e bieca” da non meritare “alcun tipo di umana comprensione”.

Nel motivare la misura più pesante del carcere il gip ha ritenuto sussistenti tutte le esigenze cautelari: Soncin potrebbe fuggire e uccidere ancora avendo già “minacciato di morte anche la madre della vittima” e nella sua “follia omicidiaria” immaginare di colpire anche l’ex fidanzato della 29enne che martedì sera era al telefono con lei e ha avvisato le forze dell’ordine. Così come potrebbe tentare di inquinare le prove in particolare in relazione allo stalking e le minacce subite in un anno e mezzo di storia dalla modella.