Milano, uccide la compagna e tenta il suicidio

Tragedia nella tarda serata di ieri a Milano. Un uomo ha aggredito a coltellate, uccidendola, la compagna. Quindi ha tentato il suicidio. Il fatto è accaduto in un’abitazione in zona Gorla, alla periferia nord del capoluogo lombardo. L’uomo, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale. Sul fatto indaga la polizia.

Gianluca Soncin, l’uomo di 52 anni che ieri ha ucciso a coltellate la compagna Pamela Gelmini, 29 anni, nel quartiere Gorla di Milano è stato interrogato dal pm ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’uomo, subito dopo il delitto, ha tentato il suicidio ed è stato ricoverato al Niguarda. Non è in pericolo di vita. Soncin è originario di Biella, mentre la vittima era della Bergamasca.

Sei giorni fa l’ultimo femminicidio a Pescara

Appena sei giorni fa, il 9 ottobre 2025, un uomo aveva ucciso per strada l’ex moglie a colpi di pistola in provincia di Pescara. Il fatto è avvenuto attorno alle 18.30 a Lettomanoppello. Antonio Mancini, 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato in un borgo a pochi chilometri di distanza, a Turrivalignani, sempre nel Pescarese. L’omicida è entrato in un bar del piccolo comune e ha esploso altri colpi di pistola, senza ferire nessuno, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. La vittima, Clelia Mancini, 61 anni, sarta, è morta sul colpo, inutili i soccorsi. I due erano separati da diversi anni.