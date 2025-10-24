Funerali Pamela Genini, l'amica Elisa: "Era una ragazza solare e dolcissima"

Elisa Bartolotti è amica di Pamela Genini, ed è stata insieme a lei fino a poche ore prima del femminicidio dell’influencer. “Era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima. Ha lasciato un grande vuoto – ha detto ai cronisti poco prima dei funerali di Pamela -. Spero di avere la possibilità di parlare a sua madre oggi”. Elisa Bartolotti ha conosciuto in passato anche Giancluna Soncin, l’uomo accusato del femminicidio: “Vediamo quando parla, cosa dice. Quali altre bugie inventerà, visto che è sempre stato bugiardo. Adesso è il momento del dolore e andare a pregare per lei”.