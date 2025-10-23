Rieti, assalto al bus: in una intercettazione ultrà fermato ammette il lancio del sasso

“Era quello più appuntito”. Queste le parole che Kevin Pellecchia, uno dei tre ultrà fermati per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket – in cui domenica sera è stato colpito mortalmente da un mattone il secondo autista, Raffaele Marianella – avrebbe pronunciato in una intercettazione rilevata negli uffici della questura di Rieti.

I tre ultras, Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, accusati dell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida del fermo. Nelle prossime ore, al massimo domani mattina, la Gip del Tribunale di Rieti deciderà sulla convalida ed emetterà eventualmente un’ordinanza di custodia cautelare.