Milano, pm: "Ronchi uccisa con 14 coltellate, si è accanito sul viso"

Luciana Ronchi è stata uccisa con almeno “14 coltellate” e Luigi Morcaldi si è “accanito sul viso”. Lo ha detto il Procuratore di Milano, Marcello Viola, nel punto stampa in Procura sul femminicidio della 62enne di Bruzzano. “E’ stata un’aggressione rapida e determinata”, hanno spiegato Viola, l’aggiunta Letizia Mannella, il pm Giovanni Tarzia e il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli. Nei confronti del 64enne è stato disposto il fermo di indiziato di delitto con l’ipotesi di omicidio volontario aggravato.