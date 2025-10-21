Assalto pullman Pistoia basket: un super testimone minorenne ha indicato i 3 ultras fermati

Un ragazzino, poco più che adolescente, è stato ascoltato dagli investigatori come testimone di quanto avvenuto domenica sera sulla superstrada che collega Rieti a Terni dove un pullman con a bordo i tifosi del Pistoia basket, è stato bersagliato con pietre e mattoni. Nella sassaiola, una pietra ha colpito e ucciso il secondo autista, Raffaele Marinella di 65 anni. Il giovane ha indicato, durante un’audizione protetta, agli investigatori della squadra mobile e della Digos della questura di Rieti, i presunti responsabili della tragedia.

Secondo quanto si apprende il supertestimone si trovava sull’aiuola spartitraffico della superstrada insieme ai facinorosi. I tre, Manuel Fortuna, di 31 anni, Kevin Pellecchia, di 20 , e Alessandro Barberini di 53 anni, sono accusati di omicidio volontario in concorso. Nelle carte dell’inchiesta, condotta dal procuratore capo, Paolo Auriemma e dal sostituto Lorenzo Francia, c’è anche un quarto indagato a piede libero. I fermati, per i quali verrà richiesta nelle prossime la convalida dei fermi al Gip del tribunale di Rieti, verranno interrogati nelle prossime 48 ore. Tutti apparterrebbero al gruppo di ultras ‘Curva Terminillo’ e sarebbero anche riconducibili a gruppi di estrema destra. Giovedì verrà conferito al medico legale l’incarico per l’autopsia su Raffaele Marinella.

Melillo: “Militarizzazione tifo attorno a parole suprematismo e antisemitismo”

“Credo che non servissero i drammatici fatti di Rieti per riflettere sulla drammaticità di un fenomeno e la militarizzazione di gruppi violenti che ruotano non solo attorno al calcio, ma anche ad altri sport, come il basket. La militarizzazione avviene attorno a parole d’ordine tipiche del suprematismo ariano e dell’antisemitismo e da questo punto di vita lo stupore mi sembrerebbe eccessivo”. Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, a margine della conferenza stampa in merito al provvedimento di amministrazione giudiziaria per la Juve Stabia, parlando dell’assalto degli ultras reatini al pullman sul quale viaggiavano i supporter del Pistoia.

Pistoia Basket: “Prossima gara dedicata a Raffaele Marianella”

“Per quanto la nostra società avesse chiesto un posticipo del prossimo match contro JuVi Cremona, questo sfortunatamente non è stato possibile. Alla luce di ciò il club ha deciso che la partita di domenica verrà dedicata alla memoria del signor Raffaele Marianella. Facciamo in modo che la sua morte non sia stata vana. Che questa tragedia serva da monito: la violenza non può trovare spazio nello sport. I giocatori devono giocare, gli allenatori allenare, gli arbitri arbitrare e i tifosi tifare sempre con rispetto e sentimenti positivi nei loro cuori. Lo sport ha la forza di unire persone e comunità. Una simile tragedia deve rinnovare il nostro impegno verso questi ideali. Il mio augurio è che la memoria di Raffaele Marianella possa ispirare una cultura basata sul rispetto, non solo all’interno dei campi sportivi ma anche, e soprattutto, al di fuori degli stessi”. Così oggi in una nota Joseph David, presidente di Pistoia Basket. “Tifare con grande entusiasmo per la propria squadra è naturale, ma al fischio finale tutti noi abbiamo l’obbligo di riconoscere, sportivamente, il risultato del campo, mostrando ai tifosi avversari il rispetto che esigiamo per noi stessi – aggiunge David – I nostri fans hanno sempre fatto propri questi valori e non ho dubbi che continueranno a farlo”. “Il Pistoia Basket – prosegue – ringrazia sentitamente il Club Sebastiani Rieti, in primis nella figura del suo proprietario Roberto Pietropaoli, per la solidarietà ed assistenza riservata ai nostri tifosi sin dai primi tragici momenti. Come Club pensiamo 24 ore al giorno al basket ma non dobbiamo dimenticare che la vita, il rispetto e l’umanità sono valori più importanti di ogni vittoria o sconfitta”.