lunedì 20 ottobre 2025

Omicidio Torvaianica, arrestato ad Abu Dhabi il latitante Altin Sinomati

Lo scorso 10 ottobre ad Abu Dhabi la polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (SCIP), ha arrestato Altin Sinomati, cittadino albanese ricercato a livello internazionale tramite “Red Notice” su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma. Sinomati è ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto ‘Passerotto’, avvenuto il 20 settembre 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, a Pomezia. Le indagini, condotte congiuntamente dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, dalla Squadra mobile della questura di Roma e dallo SCO della Polizia di Stato, hanno evidenziato che Sinomati avrebbe ordinato il delitto a Raul Esteban Calderon, corrispondendogli 150.000 euro quale compenso per l’esecuzione. Per lo stesso delitto in primo grado la Corte d’Assise di Frosinone ha già condannato all’ergastolo Calderon, quale esecutore materiale, e Giuseppe Molisso in concorso. In un altro procedimento Sinomati è imputato come uno dei principali fornitori di cocaina dell’organizzazione guidata da Molisso e da Leandro Bennato, smantellata dai carabinieri di Roma con un’operazione eseguita lo scorso 18 marzo. In quell’occasione Sinomati era riuscito a sottrarsi alla cattura trasferendosi negli Emirati Arabi, temendo di essere destinatario dell’indagine coordinata dalla Procura di Roma.