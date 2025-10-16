Papa Leone XIV alla Fao: "Uso della fame come arma di guerra è un crimine"

“Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l’uso del cibo come arma da guerra”. Lo afferma Papa Leone XIV nel discorso alla Fao sottolineando che “sembra allontanarsi sempre più quel consenso espresso dagli Stati che considera un crimine di guerra la fame deliberata, come pure l’impedire intenzionalmente l’accesso al cibo a comunità o interi popoli”. Leone XIV aggiunge: “I volti affamati di tante persone che ancora soffrono ci sfidano e ci invitano a riesaminare i nostri stili di vita, le nostre priorità e il nostro modo di vivere nel mondo di oggi”.