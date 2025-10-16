Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 16 ottobre 2025

Ultima ora

Napoli,marito la colpì alla testa con mazzuola: morta 60enne

Napoli,marito la colpì alla testa con mazzuola: morta 60enne
LaPresse
LaPresse

Il 3 agosto scorso l’uomo le aveva provocato lesioni gravissime

Vasylyeva Olena Georgiyivna, 60 anni, è morta giovedì a Napoli, nell’ospedale dove era ricoverata dallo scorso 6 agosto quando il marito, Domenico Pirozzi, 69 anni, la colpì alla testa con una mazzuola da carpentiere. Lo scorso 3 agosto, al culmine di una lite, l’uomo l’aveva colpita provocandole lesioni gravissime, ma ai carabinieri che erano giunti sul posto aveva raccontato di una rapina finita in tragedia che, secondo il racconto dell’uomo, era andata avanti per 12 ore, fino a quando non è crollato e ha ammesso le proprie responsabilità.

© Riproduzione Riservata