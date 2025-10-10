Accesso Archivi

Femminicidio Pescara, un uomo uccide per strada l’ex moglie

Antonio Mancini, 70enne pluripregiudicato, è stato arrestato a Turrivalignani. La vittima, Clelia Mancini, aveva 61 anni

Un uomo ha ucciso per strada l’ex moglie a colpi di pistola. Il fatto è avvenuto attorno alle ore 18.30 a Lettomanoppello, in provincia di Pescara. Antonio Mancini, 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato in un borgo a pochi chilometri di distanza, a Turrivalignani, sempre nel Pescarese. L’omicida è entrato in un bar del piccolo comune e ha esploso altri colpi di pistola, senza ferire nessuno, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. La vittima, Clelia Mancini, 61 anni, sarta, è morta sul colpo, inutili i soccorsi. I due erano separati da diversi anni.

