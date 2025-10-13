Accesso Archivi

lunedì 13 ottobre 2025

Migranti, 140 sbarcati a Pozzallo: tre feriti in un attacco armato in mare

140 migranti salvati dalla Guardia Costiera vicino alle coste della Sicilia, 13 ottobre 2025 (foto Guardia Costiera)
Marco Cavero
Il peschereccio è stato intercettato dalla Guardia Costiera a circa 40 miglia dalla Sicilia

Un’operazione in mare ha permesso di salvare 140 persone. La missione è stata coordinata dall’11° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Catania.

Questa mattina la motovedetta Sar CP 325 della Guardia Costiera di Pozzallo (con a bordo un team sanitario del Cisom) ha intercettato, a circa 40 miglia dalle coste siciliane e in acque di responsabilità Sar italiane, un peschereccio proveniente dalla Libia con a bordo 140 persone. La motovedetta ha recuperato 67 migranti, tra cui tre feriti che necessitavano di urgenti cure mediche.

Tutti i migranti sono stati sbarcati nel porto di Pozzallo e affidati alle cure dei sanitari. In supporto alle operazioni è intervenuta anche l’unità G128 della Guardia di Finanza che, sempre sotto il coordinamento dell’11° Mrsc, ha trasbordato dal peschereccio altri 73 migranti, anch’essi successivamente sbarcati nello scalo ragusano. Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dagli occupanti, l’imbarcazione sarebbe stata oggetto di un attacco armato a circa 100 miglia a sud est di Malta, in acque di responsabilità Sar maltese. Sono in corso accertamenti sulla dinamica della traversata e su quanto realmente accaduto. 

