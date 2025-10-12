Palermo, 21enne ucciso: i rilievi dei carabinieri

(LaPresse) – I rilievi dei carabinieri nel locale O’scruscio, a Palermo teatro dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso da un colpo di pistola alla tempia nella notte tra sabato e domenica. I militari hanno fermato il presunto assassino: si tratta di un 28enne originario dello Zen, trovato a casa della compagna nel rione Uditore. I carabinieri nella perquisizione gli hanno trovato una pistola. La vittima era figlio dei titolari. Avrebbe tentato di calmare un gruppo di avventori che stavano picchiando un ragazzo. Ma all’improvviso uno del branco ha estratto la pistola e gli ha sparato a bruciapelo. Il gruppo si è poi dileguato a bordo di scooter.