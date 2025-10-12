Delitto Garlasco, parla il legale di Venditti: “Indagine su Sempio sia spostata a Brescia”

Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, parla in conferenza stampa a Milano del caso che ha coinvolto l’ex magistrato, indagato per corruzione in atti giudiziari dalla procura di Brescia perché, secondo l’accusa, avrebbe ricevuto denaro nel 2017 per archiviare l’inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. “Il mio assistito ha visto un’aggressione ingiustificata e irrazionale al proprio patrimonio di onorabilità costruito in una vita. Il mio assistito ha visto distrutto un patrimonio di valori, di certezze, di onestà che è stato costruito in una vita, giorno dopo giorno con il proprio lavoro“, ha detto Aiello ai giornalisti. “L’equazione Venditti corrotto uguale assassino innocente e il nuovo indagato colpevole è fantascienza, è surreale. È un’eresia giuridica, una blasfemia. Dobbiamo ritornare a considerare le regole del processo e dell’indagine penale“, ha concluso l’avvocato.

“Indagine su Sempio sia spostata a Brescia”

Il legale di Venditti ha poi chiesto che, in base alle norme della procedura penale, l’indagine della Procura di Pavia che adesso vede nuovamente indagato Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 (delitto per il quale è stato già condannato in via definitiva l’ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi) venga spostata a Brescia, dove è incardinata l’inchiesta sul suo assistito. “Penso che una volta che un’attività di indagine compiuta nel nuovo procedimento pavese contro Andrea Sempio abbia determinato l’acquisizione di una notizia di reato su un magistrato, Mario Venditti, e giustamente sono stati trasmessi gli atti alla procura competente di Brescia, questa attività di trasmissione degli atti ha un effetto trascinamento su tutte le indagini connesse. L’indagine connessa è il contenitore nell’ambito della quale è stata rinvenuta la prova di un’ipotesi corruttiva, quindi è evidente che non si può selezionare una parte dell’indagine da mandare e una da non mandare. È tutto connesso, la nuova indagine su Sempio è connessa all’attività che Pavia ha trasmesso a Brescia”, ha spiegato l’avvocato Aiello.

Martedì Venditti presente a udienza davanti al Riesame

Il legale ha inoltre reso noto che Venditti sarà presente martedì a Brescia per l’udienza davanti al tribunale del Riesame per discutere sul sequestro dei telefoni e dei device dell’ex magistrato, avvenuto il 26 settembre scorso nell’ambito delle perquisizioni per la nuova indagine.