Bologna: addio al fotografo Michele Nucci, collaboratore di LaPresse

È morto a Bologna Michele Nucci, uno dei fotografi storici del capoluogo emiliano. Aveva 61 anni ed è deceduto per le conseguenze di un grave incidente stradale. Lascia la moglie e tre figli. Negli ultimi 30 anni e più ha raccontato con foto e video tutto quello che succedeva a Bologna, che fosse la visita del Papa o un tombino da riparare.



Nucci aveva iniziato con l’agenzia Eikon ma erano state molte le sue collaborazioni. Era nel team del Corriere di Bologna fin dalla sua apertura, nel 2007. Da anni collaborava anche con LaPresse. Seguiva cronaca e sport e lo si vedeva sempre ovunque. Si faceva notare per il suo carattere esuberante, a volte burbero, che però lasciava sempre trasparire anche la sua forte simpatia. Pochi minuti dopo un’arrabbiatura era il primo a richiamare per “fare la pace” Era amato da tutti quelli che hanno lavorato con lui, anche solo tramite qualche telefonata. La sua passione era la musica: non si perdeva un concerto sia che fosse per lavoro sia per piacere personale.

Proprio domenica 12 ottobre presso la Chiesa di Sant’Agata a Budrio (BO) è stata inaugurata “Live in BO” una mostra che raccoglie una selezione di immagini realizzate da Michele Nucci dagli anni ’70 ad oggi Una retrospettiva con una selezione di 35 fotografie che documentano e provano a riassumere oltre quattro decenni di concerti a Bologna, immortalando grandi artisti e momenti iconici.

Tutta Bologna ora piange Michele. Lo ha ricordato il sindaco Matteo Lepore e anche l’ex primo cittadino Virginio Merola, ma sono in tanti che sui social hanno voluto dedicargli un pensiero e un ultimo saluto.