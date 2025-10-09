Gaza, studenti occupano il liceo classico Berchet di Milano: l'intervista

Gli studenti del liceo classico Berchet di Milano hanno occupato l’istituto in segno di vicinanza al popolo palestinese e in segno di protesta contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane. “Di fronte all’inerzia complice del nostro governo – scrivono i ragazzi in un comunicato -, abbiamo deciso di prendere una posizione ancora più forte in maniera collettiva, accogliendo l’appello dei portuali di Genova: bloccare il luogo che viviamo più di tutti gli altri, il luogo in cui passiamo sei giorni della settimana su sette; il luogo che ha il compito di formarci come cittadini, di farci sviluppare un pensiero critico a tutto campo per affrontare la complessità del mondo che ci circonda”.