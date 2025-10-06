Varese, scoperti lavoratori in nero: sanzioni e denunce per i datori

La Guardia di Finanza di Luino, in provincia di Varese, hanno effettuato sopralluoghi per contrastare le forme più diffuse di economia sommersa, in particolare in settori quali la ristorazione, le gelaterie, la somministrazione di cibi da asporto e il commercio ambulante, soprattutto nei territori di Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Lavena Ponte Tresa e Laveno Mombello. Le posizioni lavorative dei dipendenti individuati sono state esaminate sotto i profili contrattuale, previdenziale, assicurativo e fiscale, rilevando numerose irregolarità. In particolare, nel corso di sei controlli sono stati identificati complessivamente nove lavoratori impiegati in nero e nove lavoratori irregolari; tra questi, tre sono risultati privi della regolare autorizzazione al soggiorno. Di conseguenza, i rappresentanti legali delle due imprese coinvolte sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria competente per violazioni alla normativa vigente in materia.