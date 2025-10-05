Flotilla, il racconto di Yassine Lafram: "Subite umiliazioni e una tortura psicologica"

“Sto bene, ma penso ai nostri connazionali che sono rimasti ancora lì, isolati dal mondo. Dobbiamo assolutamente fare pressioni sul governo genocida di Netanyahu per liberare i nostri connazionali. Sono in una delle peggiori carceri a nord di Israele, a 10 km dalla Striscia di Gaza. Lo stesso carcere dove vengono detenuti i palestinesi della Striscia di Gaza. Bisogna intervenire subito per tirarli fuori perché continuano a subire delle umiliazioni sistematiche e una tortura psicologica, si trovano in una situazione di privazione del sonno, di pasti che non corrispondono assolutamente ai minimi standard per un essere umano e sono persone che devono assolutamente ritornare dalle loro famiglie, perché noi come attivisti siamo stati rapiti in mezzo alle acque internazionali”. È questo il drammatico racconto fatto a LaPresse dal dottor Yassine Lafram, presidente dell’unione delle comunità islamiche d’Italia, appena sbarcato all’aeroporto di Malpensa insieme agli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla espulsi da Israele, tra cui il consigliere del Pd in regione Lombardia, Paolo Romano. “Siamo stati sequestrati dai soldati israeliani che ci hanno portato con la forza al porto di Ashdod, noi che stavamo andando verso le acque territoriali di Gaza”, ha proseguito Lafram. “Ci hanno trattato con anche della violenza, ci puntavano delle armi addosso e questo per noi è assolutamente inaccettabile in un Paese che si ritiene democratico”, ha concluso poco prima di incontrare la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e riabbracciare tra le lacrime il figlio che lo attendeva insieme ad alcune decine di sostenitori arrivati dal Piemonte, dove Lafram ha la famiglia, dalla Lombardia e da Bologna, dove da qualche anno è imam della comunità islamica.