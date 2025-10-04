Sciopero generale, Milano: la polizia apre l'idrante contro i manifestanti pro Palestina

Un gruppo di manifestanti è stato respinto dalle forze dell’ordine con gli idranti. Le immagini sono state riprese nella tarda serata di venerdì 3 ottobre, in Corso Venezia, Milano, in seguito alla manifestazione e allo sciopero generale indetto in solidarietà della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Il getto dell’idrante ha anche colpito la telecamere di un nostro giornalista che stava riprendendo la scena. Secondo la Cgil, al corteo del capoluogo lombardo avrebbero preso parte circa 150.000 persone.