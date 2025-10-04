Corteo per Gaza, parte la manifestazione nazionale: una marea in piazza a Roma

Da Piazzale Ostiense a Piazza San Giovanni in nome della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. Dopo lo sciopero generale di ieri con manifestazioni in tutta Italia si conclude con il corteo di Roma la tre giorni di mobilitazione dopo lo stop della missione umanitaria della Flotilla da parte dell’esercito israeliano. Sono centinaia di migliaia i manifestanti arrivati in pullman da tutta Italia e partiti in corteo da Ostiense. In testa al corteo le associazioni che riuniscono i palestinesi in Italia come Associazione Palestinesi in Italia e Giovani Palestinesi d’Italia. In piazza bandiere di Usb, Cobas, partiti, associazioni, centri sociali ma la bandiera più comune è quella palestinese. Sono centinaia le bandiere bianco, verde, rosso e nere che sfilano nel centro della Capitale.