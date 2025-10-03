Sciopero generale 3 ottobre 2025, le foto delle proteste per Gaza e Flotilla

Migliaia di persone hanno invaso le strade di molte città da Roma a Milano, da Torino a Napoli passando anche per i piccoli centri. Secondo i sindacati Fiom e Cgil la partecipazione allo sciopero generale è stata altissima in tutta Italia e “in alcune aziende è andata anche oltre l’80%“. Tanti i disagi creati da cortei e manifestazioni tra cui il blocco del traffico e l’occupazione delle tangenziali.

Landini: “Governo dovrebbe essere orgoglioso di questo sciopero”

“Penso che un governo intelligente dovrebbe essere orgoglioso di queste manifestazioni, perché sono manifestazioni che difendono l’umanità, la solidarietà, che difendono le persone per bene, che vogliono difendere l’onore anche di questo Paese, di una Costituzione che al suo centro ha proprio il diritto alla solidarietà, il diritto all’impegno, a farsi carico degli altri”, ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini rispondendo agli attacchi mossi dal governo Meloni. “Lo sciopero è legittimo e se ci saranno tentativi di sanzione difenderemo lavoratori e lavoratrici e impugneremo eventuali sanzioni verso la nostra organizzazione”, ha aggiunto il sindacalista.