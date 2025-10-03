Napoli, corteo proPal blocca ingresso del Porto: tensioni con le forze dell'ordine

Momenti di tensione a Napoli durante il corteo organizzato dalla Rete Napoli per la Palestina in risposta all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana. I manifestanti, partiti in corteo da piazza del Carmine, si sono diretti verso l’imbocco del porto commerciale di Napoli, per protestare contro l’arrivo della nave Msc Edith II contestando i rapporti della compagnia di navigazione con Israele. Le forze dell’ordine hanno bloccato i manifestanti all’ingresso del porto; ne sono nati momenti di tensione durante i quali i manifestanti hanno cercato di forzare il blocco, respinti dalla polizia.