Flotilla, a Milano 10mila in corteo: applausi da automobilisti bloccati

In 10mila sono scesi in piazza a Milano in solidarietà della Global Sumud Flotilla, il corteo partito da Piazzale Loreto ha attraversato Viale Abruzzi, Viale Regina Giovanna, per poi confluire in corso Buenos Aires e da lì in piazza San Babila e Piazza della Scala. Grandi i disagi per il traffico che è rimasto paralizzato per ore, ma tantissimi automobilisti in coda hanno suonato i clacson e applaudito i manifestanti: “Tornerò a casa a mezzanotte, ma sono dalla vostra”, ha detto un signore dalla sua macchina.