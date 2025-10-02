Accesso Archivi

Grosseto, incidente mortale sull’Aurelia: tre vittime

Incidente mortale sull’Aurelia, Grosseto, 2 ottobre 2025 (Foto vigili del fuoco LaPresse)
Andrea Tuttoilmondo
Altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui bambini

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sull’Aurelia, all’altezza di Grosetto. I due mezzi erano entrambi in transito sulla corsia nord della SS1, al km 191. I veicoli, un furgoncino ed un van con turisti stranieri, per cause in corso di accertamento da parte di polizia stradale e carabinieri presenti sul posto, sono entrati in collisione causando tre morti e cinque feriti, tra cui due bambini. Immediato l’intervento delle squadre del comando dei Vigili del fuoco di Grosseto. Durante le operazioni di soccorso la circolazione in entrambe le corsie è stata interrotta. Sul posto anche il personale sanitario con il supporto dell’elisoccorso, polizia, carabinieri e Anas.

L’incidente ha coinvolto complessivamente otto persone, tra tre vittime e cinque feriti. Sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e l’automedica di Grosseto, Pegaso 2, che ha trasportato due persone, entrambe in codice 3, all’ospedale le Scotte. Pegaso 1 ha trasportato invece una persona in codice 2 a Careggi. L’ambulanza della Croce Rossa, con infermiere a bordo, ha trasferito due persone (uomo di 31 anni e un minore) in codice 3 al Pronto soccorso di Grosseto.

