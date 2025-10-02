Grosseto, incidente mortale sull’Aurelia: tre vittime

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sull’Aurelia, all’altezza di Grosetto. I due mezzi erano entrambi in transito sulla corsia nord della SS1, al km 191. I veicoli, un furgoncino ed un van con turisti stranieri, per cause in corso di accertamento da parte di polizia stradale e carabinieri presenti sul posto, sono entrati in collisione causando tre morti e cinque feriti, tra cui due bambini. Immediato l’intervento delle squadre del comando dei Vigili del fuoco di Grosseto. Durante le operazioni di soccorso la circolazione in entrambe le corsie è stata interrotta. Sul posto anche il personale sanitario con il supporto dell’elisoccorso, polizia, carabinieri e Anas.

L’incidente ha coinvolto complessivamente otto persone, tra tre vittime e cinque feriti. Sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e l’automedica di Grosseto, Pegaso 2, che ha trasportato due persone, entrambe in codice 3, all’ospedale le Scotte. Pegaso 1 ha trasportato invece una persona in codice 2 a Careggi. L’ambulanza della Croce Rossa, con infermiere a bordo, ha trasferito due persone (uomo di 31 anni e un minore) in codice 3 al Pronto soccorso di Grosseto.