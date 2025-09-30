Inchiesta urbanistica Milano, Mangia (Coima): “Sereni ma a operatori servono certezze”

“Le indagini sull’urbanistica creano incertezza? Sicuramente, è un periodo in cui gli operatori hanno bisogno di certezze. C’è un’indagine in corso, si farà luce a breve e si definirà qual è il quadro normativo, perché come avete visto ci sono differenti interpretazioni e sentenze. È un’area nella quale serve maggiore chiarezza”. Lo ha detto Luca Mangia, General Manager di Coima, a margine dell’evento di presentazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026. A chi gli chiedeva se fosse in discussione il ‘modello Milano’, Mangia ha spiegato: “Non parlerei di ‘modello Milano’ o di altre città, rispetto all’applicazione delle norme stabilite dalle leggi regionali e dal regolamento edilizio di Milano, rispetto alle norme nazionali c’è bisogno di un riallineamento per il futuro”. Infine ai giornalisti che gli chiedeva se fosse soddisfatto che il tribunale del Riesame avesse revocato le misure cautelari a Manfredi Catella, Ceo e Founder di Coima, nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica, Mangia ha detto: ”Siamo sereni, facciamo il nostro lavoro, le indagini fanno parte di un percorso”.