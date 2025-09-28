Roma, il Colosseo illuminato per i bambini malati di cancro

Il Colosseo è stato illuminato sabato come segno di speranza e vicinanza per tutti i bambini malati di cancro e per le loro famiglie. È stata l’iniziativa di Peter Pan ODV, organizzazione che accoglie i bambini malati di cancro in cura negli ospedali romani e le loro famiglie, che ha illuminato con un nastro dorato il monumento per celebrare il Settembre d’Oro, mese dedicato alla sensibilizzazione sui problemi e i diritti dei bambini e degli adolescenti con tumori e sull’impatto della malattia sulle famiglie.

L’iniziativa, introdotta da un momento musicale con la Banda Musicale della Guardia di Finanza, è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Parco Archeologico del Colosseo e fa parte della campagna di sensibilizzazione “Accendi d’oro, accendi la speranza”, lanciata ogni anno da FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica), di cui Peter Pan ODV è membro. Da domenica 21 a domenica 28 settembre tutte le associazioni aderenti hanno organizzato iniziative, eventi e accensioni di monumenti e luoghi simbolo nelle proprie città.