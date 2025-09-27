Milano, presidio permanente per Gaza in Piazza della Scala

Venerdì 26 settembre è iniziato in Piazza della Scala, a Milano, il presidio permanente promosso dall’Unione Sindacale di Base (USB), che ha ribattezzato lo spazio “Piazza Gaza“. L’iniziativa, lanciata a livello nazionale, era già stata sostenuta in Lombardia con la manifestazione del 22 settembre. Accanto alle tende del sindacato, sono presenti quelle di associazioni palestinesi, Potere al Popolo e collettivi studenteschi come Cambiare Rotta e Osa. Le realtà coinvolte chiedono la fine dell’offensiva a Gaza, la sospensione dei rapporti economici e istituzionali con Israele e la tutela della Global Sumud Flotilla, sotto attacco. USB sollecita inoltre il sindaco Sala e il Consiglio comunale a interrompere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv, come gesto concreto contro le violenze attribuite al colonialismo sionista. Il presidio resterà attivo stabilmente e prevede una serie di eventi in programma.