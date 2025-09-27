Incidenti stradali, auto contro albero nel Trevigiano: morto 27enne

Stava sfuggendo ad un inseguimento con i carabinieri l’auto schiantatasi questo pomeriggio a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Nell’incidente è morto un giovane di 27 anni, mentre un 37enne che era con lui, e che guidava l’auto, è rimasto gravemente ferito. Poco prima dell’incidente, avvenuto in località Sant’Andrea Oltre Muson, l’auto era transitata a forte velocità, e commettendo più violazioni al Codice della strada, di fronte ad una pattuglia dei carabinieri che aveva tentato di inseguirla. La gazzella si è però trovata di fronte all’incidente già avvenuto. Secondo quanto ricostruito, non c’è stato alcun contatto tra l’auto dei due fuggitivi e quella dei militari. Dai primi accertamenti è risultato che il conducente ferito, già conosciuto dalle forze dell’ordine, guidava senza patente perché revocata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, i Vigili del Fuoco di Treviso per la messa in sicurezza di un palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118. L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.