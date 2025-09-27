Corteo al Quarticciolo con Zerocalcare: “Le periferie non sono solo degrado”

Un migliaio di persone ha sfilato oggi per le vie del Quarticciolo alla periferia est di Roma per un corteo organizzato da associazioni, comitati e realtà di base. La manifestazione partita dal parco Modesto da Veglia, si è snodato per le vie del quartiere fermandosi nei “luoghi simbolo dell’abbandono” come il parco di Tor Tre Teste e il cantiere mai completato di un asilo nido. “Il modello Caivano non è quello che serve a questo quartiere – ha detto Annalisa, medico dell’Ambulatorio popolare – non servono decisioni prese dall’alto, non serve la militarizzazione delle strade. Il modello Caivano è un approccio emergenziale e repressivo che non risolve i problemi ma aumenta la rabbia”. Al corteo ha partecipato anche Zerocalcare: “Queste giornate servono a portare anche qualcuno da fuori in un quartiere di cui se ne sente parlare solo nelle cronache nere. Venendo magari scopre le tante realtà che ci lavorano, le esperienze sociali, i laboratori perché le periferie non sono solo degrado”