Torino, protesta di Extinction Rebellion al Salone dell'Auto

Protesta silenziosa in Piazza Castello a Torino in occasione dell’inaugurazione della quarta edizione del Salone dell’Auto. Tra i modelli di veicoli esposti sono apparse le Red Rebels di Extinction Rebellion, figure vestite di rosso che si muovono lentamente e in silenzio per denunciare la crisi climatica e la distruzione della vita. Nate nel 2018 nel Regno Unito dall’artista Douglas Francisco, le Red Rebels simboleggiano il sangue che lega tutti gli esseri viventi e con la loro presenza hanno voluto lanciare un messaggio contro quella che definiscono “una vetrina del lusso, dell’ingiustizia e dell’insostenibilità”. Gli attivisti hanno ricordato che Torino è tra le città più inquinate d’Europa, con centinaia di morti premature all’anno attribuite all’inquinamento atmosferico legato soprattutto al traffico. Extinction Rebellion ha inoltre denunciato la presenza al Salone di aziende che sarebbero citate in rapporti delle Nazioni Unite per il loro coinvolgimento nelle operazioni nei Territori Occupati palestinesi.