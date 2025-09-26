Home > Cronaca > Giorgio Armani e Oliviero Toscani nel Famedio di Milano, c’è l’ufficialità

Ci sono anche Giorgio Armani e il fotografo Oliviero Toscani tra le nuove personalità che entreranno a far parte del Famedio di Milano. Allo stilista, scomparso lo scorso 4 settembre, e al grande fotografo, morto il 13 gennaio scorso, si affiancano altri 12 personaggi illustri che hanno dato lustro alla città. Tra gli altri, anche l’attrice Adriana Asti e il fotografo Gianni Berengo Gardin, lo scultore Arnaldo Pomodoro e l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini, oltre allo storico sindaco Paolo Pillitteri, tutti scomparsi negli ultimi mesi.

La Commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze al Famedio ha approvato infatti i nomi delle 14 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Pantheon di Milano, all’interno del Cimitero Monumentale. L’elenco delle cittadine e dei cittadini illustri comprende: Antognini Giuseppina, Armani Giorgio, Asti Adriana, Berengo Gardin Gianni, Cavalleri Cesare, Jelmini Missoni Rosita, Mosca Baldessarri Zita, Pellegrini Ernesto, Pillitteri Paolo, Pomodoro Arnaldo, Ramorino Nicoletta, Squatriti Fausta, Tognasso Augusto, Toscani Oliviero.

