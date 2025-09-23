Maltempo, allagamenti a Ischia. Zaia: “Attesi forti temporali in Veneto, limitare spostamenti”

A Milano in corso gli interventi di ripristino della normalità dopo l’esondazione del Seveso, che ieri è durata 9 ore

Dopo i grossi disagi di ieri nel Nord Italia, la penisola è di nuovo nella morsa del maltempo nella giornata di oggi, 23 settembre. Danni in mattinata soprattutto in Campania, ma nel pomeriggio sono attese nuovamente forti piogge al Nord e in particolare in Veneto. Qui tutti gli aggiornamenti.