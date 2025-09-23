Maltempo, allagamenti a Ischia. Zaia: “Attesi forti temporali in Veneto, limitare spostamenti”

Dopo i grossi disagi di ieri nel Nord Italia, la penisola è di nuovo nella morsa del maltempo nella giornata di oggi, 23 settembre. Danni in mattinata soprattutto in Campania, ma nel pomeriggio sono attese nuovamente forti piogge al Nord e in particolare in Veneto. Qui tutti gli aggiornamenti.
Allagamenti e disagi in tutti i comuni dell’isola d’Ischia questa mattina a causa del violento temporale che si è abbattuto sull’isola così come sull’intera provincia di Napoli. I casi più eclatanti di allagamenti si sono registrati a Forio, versante occidentale dell’isola flegrea, dove diverse strade si sono trasformate in veri e propri corsi d’acqua che hanno trascinato le auto parcheggiate, tra queste anche due vetture dei Carabinieri. Nel comune di Ischia, in zona Porto, è stata evacuata la scuola dell’infanzia Marconi dove si sono verificate infiltrazioni di acqua dal tetto; le operazioni di evacuazione si sono svolte senza particolari problemi. Allagamenti si sono registrati anche sul versante nord dell’isola, a Lacco Ameno e Casamicciola. In Campania è in vigore per l’intera giornata un’allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali, valida sull’intero territorio regionale ad esclusione delle zone Tanagro e Basso Cilento.
Sono oltre 600 gli interventi portati a termine dalla giornata di ieri dai vigili del fuoco per fronteggiare gli effetti del maltempo che sta interessando il Nord Ovest. Lo comunicano i vigili del fuoco su Telegram. In Lombardia squadre del Corpo nazionale hanno effettuato nelle ultime 24 ore 470 soccorsi tra le province di Milano, Monza Brianza e Como. Al momento sono operativi in regione 390 vigili del fuoco con 130 automezzi. A Savona, in Liguria, sono stati svolti 70 soccorsi connessi al maltempo, e oggi stanno operando 53 unità del Corpo nazionale con 18 automezzi. In Piemonte, ad Alessandria, le squadre hanno completato 55 interventi dovuti alle forti piogge che ieri hanno interessato il territorio. A Spigno Monferrato sono in atto da ieri le operazioni di ricerca di una donna, trascinata via dall’acqua con il proprio camper per la piena del torrente Valle.
“A partire dalla tarda mattinata di oggi sono attesi forti temporali in Veneto, in particolare nell’area Pedemontana e sulla pianura/costa centro orientale. Seguo con attenzione la situazione, in stretto contatto con la Protezione civile regionale che oggi alle 9 ha aperto la Sala operativa”. Lo annuncia il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in considerazione del bollettino emesso dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, che ha dichiarato per oggi e domani l’allerta arancione e gialla in tutti i bacini del Veneto, sia per temporali che per criticità idrogeologica dovuta alle precipitazioni. “Invito i veneti a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti alle reali necessità sia nella giornata di oggi che di domani, fino al perdurare dei fenomeni più intensi del Maltempo”, conclude Zaia.
Il Comune di Forio d’Ischia raccomanda “vivamente di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, evitando spostamenti a piedi o in auto nelle aree maggiormente interessate” dagli allagamenti che si stanno verificando in diverse zone del territorio comunale. La raccomandazione è stata diramata dal Comune ischitano a seguito delle forti piogge che questa mattina hanno interessato l’isola d’Ischia, causando “forti criticità con allagamenti” in particolare a Forio “nonostante l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile fosse di livello giallo“, sottolinea il Comune.
È durata 9 ore la piena del Seveso causata dalle forti piogge che si sono abbattute ieri mattina su Milano. “Alle ore 19 il Seveso ha smesso di esondare, aveva iniziato alle 10, 9 ore” afferma l’assessore comunale alla Protezione Civile, Marco Granelli, spiegando che la vasca di laminazione di Bresso, alla porte della città, “ha retto per due ore, trattenendo oltre 260.000 mc di acqua, e altro ha fatto per la prima volta la vasca di Senago, ma non è bastato: 210 mm di pioggia a Seveso e 160 a Cantù, 140 a Paderno e 110 a Milano nord hanno fatto esondare” il fiume. Da stanotte circa 50 mezzi sono in servizio per togliere l’acqua e i detriti dai binari dei tram e pulire dal fango le strade della zona Isola. Gli interventi interessano anche la viabilità principale Testi-Zara, Suzzani e Sarca, compreso il sottopasso Sarca sotto la ferrovia. Tra le priorità anche pulire gli accesi delle scuole e aiutare Unareti sulle 4 cabine elettriche allagate. “Abbiamo davanti almeno due settimane di lavoro. E faremo tutto il possibile“, afferma Granelli.
Allagamenti in varie zone del Napoletano a causa della forte pioggia che si è abbattuta questa mattina su città e provincia. In tutta la Campania e per l’intera giornata è in vigore oggi l’allerta meteo gialla per piogge e temporali diramata dalla Protezione civile regionale. A Forio, sull’isola d’Ischia, si è verificato un allagamento in località Monterone. Due auto dei Carabinieri della stazione di Forio, parcheggiate negli appositi stalli di sosta, sono state trascinate dal grosso corso d’acqua e fango che si è creato in strada, finendo a qualche metro di distanza. Le auto saranno recuperate appena possibile.