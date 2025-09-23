Chieti, operaio muore sul lavoro: schiacciato da balla di juta

Incidente sul lavoro, intorno all’una di notte di oggi, martedì, nell’azienda Prima Eastern di Torino di Sangro, in provincia di Chieti. Un operaio di 52 anni, residente a Vasto (Chieti) è morto, schiacciato da una balla di juta dal peso di una tonnellata che stava trasportando con un muletto. Il sacco lo avrebbe travolto e schiacciato. Immediati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La Procura di Vasto ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare chiarezza sull’incidente. Indagano i carabinieri e gli ispettori della Asl teatina.