Maltempo, a Meda (MB) esonda il torrente Tarò: blackout e gravi disagi. Il Comune: “Non uscire di casa”

Tra le zone più colpite dal maltempo che sta imperversando sulla Lombardia ci sono il Basso Comasco e la Brianza. L’esondazione del Seveso che ha portato disagi a Milano ha interessato anche diversi comuni come Cabiate (Como), Meda, Bovisio Masciago e Limbiate. In particolare a Cabiate sono diverse le persone bloccate ai piani alti delle abitazioni e che vengono evacuate dai vigili del fuoco grazie anche all’elicottero Drago del reparto volo Lombardia. Soccorsi in corso anche con il supporto di rinforzi in arrivo dagli altri comandi lombardi, tra cui personale specializzato in soccorso fluviale. Sono stati richiesti rinforzi anche dal Veneto.

Blackout a Meda, il Comune: “Non uscire di casa”

Grossi disagi a Meda (MB), dove il torrente Tarò è esondato dal confine con Cabiate fino a via Vignazzola. L’esondazione ha provocato anche un blackout, come si legge in un post sui social del Comune: “In molte zone della città manca anche la corrente elettrica“. Il Comune raccomanda inoltre “di uscire di casa solo in caso di bisogno specie se diretti in quelle zone. Massima cautela!“. Sono finite fuori uso anche 8mila utenze telefoniche di Meda.

Il video sui social: i binari della stazione come fiumi

E proprio da Meda viene un video che è diventato virale sui social, girato da un passeggero in stazione: le immagini mostrano i binari ferroviari che sono diventati fiumi di acqua e fango.