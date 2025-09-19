Milano, lanterne luminose per ricordare Matteo Barone

Alcune decine di giovani si sono riuniti giovedì sera sul piazzale di fronte al Politecnico di Milano per ricordare Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un’auto guidata da un poliziotto fuori servizio mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Porpora nella notte del 6 settembre. “Questa iniziativa nasce, perché a distanza di quasi due settimane vogliamo far vedere a tutti che siamo ancora qua, siamo ancora in tantissimi e non lasceremo che questa cosa si vada a spendere con il tempo”, ha spiegato Benedetta. Tra i presenti anche Dario, amico storico del ragazzo, che si è fatto tatuare sull’avambraccio la scritta ‘Baro’, il soprannome dell’amico. “Questo faceva capire più che altro cosa fosse lui per me, perché siamo stati 11 anni di vita assieme praticamente ogni giorno. Adesso penso che sia al minimo quello che stiamo facendo, è più un ritrovo anche per stare tranquilli tra amici, per sostenerci e sempre per ricordarlo”, ha raccontato.