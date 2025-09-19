Caserta, esplosione in azienda rifiuti a Marcianise: 3 morti

Tre persone sono morte in seguito a un’esplosione che si è verificata alla Ecopartenope, azienda di trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti nella zona industriale di Marcianise, in provincia di Caserta. Le tre vittime sono operai che erano impegnati in lavori di manutenzione.

Non ci sono dispersi

Non risultano ulteriori persone disperse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In corso il recupero dei corpi delle vittime. Ancora da chiarire se gli operai fossero dipendenti dell’azienda o esterni.

Operai sbalzati a metri di distanza

Sono stati trovati a distanza di diversi metri due dei tre operai morti a seguito dell’esplosione nello stabilimento Ecopartenope nella zona industriale di Marcianise, in provincia di Caserta. Il corpo del terzo operaio è stato trovato nei pressi di un silos contenente liquidi dove si sarebbe verificata l’esplosione, che è stata sentita anche nel centro abitato di Marcianise. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno recuperato i corpi dei tre operai e messo in sicurezza l’area, e la Polizia di Stato. I tre operai erano impegnati in lavori di manutenzione e non è chiaro se fossero dipendenti dell’azienda o di una ditta esterna.

Cgil Campania, a Marcianise tragedia intollerabile

“Tre lavoratori hanno perso la vita e diversi sono stati feriti a seguito della gravissima esplosione avvenuta oggi presso l’azienda Ecopartenope di Marcianise, pare durante operazioni di manutenzione. Un’altra tragedia intollerabile, di proporzioni enormi, che colpisce il mondo del lavoro nel nostro territorio”. Così in una nota congiunta Cgil Caserta, Cgil Napoli e Cgil Campania, che esprimono “cordoglio profondo alle famiglie, vicinanza ai feriti e ai lavoratori coinvolti, e rabbia per le ennesime morti evitabili. Non si tratta di fatalità. È il fallimento di un sistema di fare impresa che uccide e che continua a non garantire sicurezza. Chiediamo: verità immediata su quanto accaduto; più controlli e ispettori; un piano straordinario per fermare questa strage silenziosa. Morire di lavoro è una vergogna nazionale. Ora basta”.