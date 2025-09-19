Ancona, uomo trovato morto in un garage a Loreto: ipotesi omicidio 

La vittima ha 50 anni: si era trasferita nella cittadina marchigiana alcuni anni fa

Un uomo è stato trovato morto in un garage di via Altotting a Loreto (Ancona), cittadina di 13mila abitanti. Il corpo senza vita, come apprende LaPresse, era riverso a terra in una pozza di sangue. Non si esclude possa trattarsi di un omicidio. Ad accorgersene il proprietario del garage che non ha legami con la vittima.

La vittima

Si tratta di un uomo di 50 anni di cui ancora non state rese note le generalità. Sempre a quanto apprende LaPresse da fonti sul posto si era trasferito a Loreto con la famiglia alcuni anni fa.

Le indagini

In via Altotting sono arrivati i carabinieri di Ancona e Loreto, i sanitari e il medico legale che nel primo pomeriggio hanno effettuato i rilievi del caso e posto il cadavere sotto sequestro per ulteriori indagini e procedere con l’incarico per l’esame autoptico. Tra gli interrogativi da sciogliere la data del decesso che, da poco si apprende, potrebbe risalire a due giorni fa. Ma anche la dinamica: la tesi più accreditata è quella dell’omicidio ma dalle prime ricostruzioni non si escluse quella del gesto volontario. Intanto che proseguono le indagini nella via, una zona residenziale con pochissimi abitanti, nessuno si sarebbe accorto di niente.