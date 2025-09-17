Omicidio nel foggiano, 38enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

Omicidio sul Gargano. Nella notte un uomo di 38 anni, Leonardo Ricucci, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Il corpo è stato rinvenuto in una zona impervia di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal suo mancato rientro a casa. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Sindaco Monte Sant’Angelo: “Mafia è tornata a uccidere”

Sull’agguato è intervenuto il sindaco del comune di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, che ha affidato al suo account Facebook un lungo post. “La mafia è tornata ad uccidere. Un fatto grave, che scuote profondamente la nostra comunità e che ci richiama ad una consapevolezza fondamentale: non dobbiamo mai abbassare la guardia. Se per tanti anni Monte Sant’Angelo non ha vissuto episodi così drammatici, è grazie alla risposta forte e decisa dello Stato, delle forze dell’ordine, della magistratura, ma anche della comunità, delle sue istituzioni, delle associazioni, delle parrocchie, delle scuole, dei cittadini che hanno scelto da che parte stare”, scrive il primo cittadino del comune del Gargano.

“Monte Sant’Angelo è e deve continuare ad essere una città che si oppone con fermezza a ogni forma di violenza e di condizionamento criminale. Le istituzioni e la società civile devono restare unite, oggi più che mai, in un fronte comune di legalità, giustizia e sicurezza. Ai cittadini rivolgo un appello: non lasciamoci intimorire, non cediamo all’indifferenza, custodiamo i valori della nostra comunità. Solo insieme possiamo difendere il futuro dei nostri figli e affermare che la cultura della vita e della legalità è più forte di qualsiasi mafia”, ha concluso il sindaco.